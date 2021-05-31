قررت النجمة البريطانية ” أديل ” بيع قصرها الموجود في ” West Sussex ” والانتقال إلى منزل آخر بسبب معاناتها مع الأشباح وفقا لما صرحت به .

وانتقلت أديل إلى قصر آخر تقضي به حاليا معظم أوقاتها والذي يقع في بيفرلي هيلز في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية .

ويقع القصر المعروض للبيع بمبلغ 5 مليون جنيه إسترليني في مدينة هورشام في إنجلترا على مساحة ضخمة تبلغ 20 ألف قدم مربع.. وتم بناؤه فى عام 1900 وأعيد تصميمه فى الثلاثينيات ويطل على متنزه ساوث داونز الوطني .

ويتضمن هذا القصر 13 غرفة نوم وملاعب تنس ومسبح خارجي بالإضافة إلى مهبط للطائرات الهليكوبتر للسفر إلى المطارات أو رحلة سريعة إلى المدينة .