الصفحة الرئيسية فن عزة مجاهد ابنة فيفي عبده تخطف الانظار بإطلالة مثيرة!

عزة مجاهد ابنة فيفي عبده تخطف الانظار بإطلالة مثيرة!

بواسطة -
0 91
عزة مجاهد

عزة مجاهد

خطفت الفنانة عزة مجاهد، ابنة فيفي عبده، الأنظار بعد نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام.

وفد ظهرت عزة مجاهد بإطلالة ملفتة ومثيرة، حيث ارتدت هوت شورت جلد باللون الأسود مع سترة قطنية بنفس اللون، ونسقت معهما جاكيت باللون الزيتي اللامع.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

مساء الحلويات ❤️

A post shared by Azza Megahed (@azzamegahed) on

 

وانتعلت بوت متوسط الطويل باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات و المجوهرات التى منحتها إطلالة كاملة.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.