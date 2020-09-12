استعرضت الفنانة عزة مجاهد ابنة الراقصة المصرية فيفى عبده أناقتها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها على انستغرام..

وظهرت “عزة مجاهد” في الصورة بإطلالة جمالية أكثر من رائعة، مرتدية بادلة شفافة بالترتر، ذات اللون الرمادي الفاتح والذهبي، من قماش التل، منحتها البدلة قوام فتان، وحرصت على ارتداء جذاء ذات الكعب العالي.

من الناحية الجمالية، اعتمدت عزة مجاهد على شعرها الأسود الطويل ، ووضعت ماكياج جذابا متناسقا مع لون بشرتها الذى يبرز أنوثتها.

يذكر أن آخر أعمال عزة مجاهد هو مسلسل “مملكة الغجر” الذي قامت ببطولته فيفي عبده، وحورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.