شاركت الفنانة عزة مجاهد، ابنة الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، متابعيها على انستغرام بصورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

فقد ظهرت عزة مجاهد، في الصورة، علي البحر بإطلالة مثيرة وهي ترتدي روب حمام باللون الأبيض، وشعر مبلول وعلقت كاتبة “قريبا” دون ان تكشف المزيد من التفاصيل.

وقد نالت الصورة إعجاب متابعي عزة مجاهد وانهالت عليها التعليقات والتي كان من بينها تعليق من والدتها فيفي عبده التي كتبت: “‏بسم الله ما شاء الله الله أكبر يا ‏عزة قمرررررررررررررررررر ” لترد عليها عزة “قلبي يا فوفا”.

يذكر أن آخر أعمال عزة مجاهد هو مسلسل “مملكة الغجر” الذي قامت ببطولته فيفي عبده، وحورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.العمل من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.