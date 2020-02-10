عزة مجاهد بصحبة والدتها فيفي عبده ومحمد رمضان

شاركت الفنانة عزة مجاهد ابنة الفنانة فيفي عبده، متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت عزة مجاهد بصحبة الفنان محمد رمضان ووالدتها النجمة فيفي عبده وعلقت قائلة “مساء الفل عليكم”



يُذكر أن آخر أعمال عزة مجاهد هو مسلسل “مملكة الغجر” الذي قامت ببطولته فيفي عبده، وحورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

مسلسل “مملكة الغجر” من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.