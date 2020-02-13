عزيزة جلال تستعد بعد اعتزال 34 عاما لطرح أغنية جديدة

بعد اعتزال استمر لمدة 34 عاما، تستعد الفنانة المغربية الكبيرة عزيزة جلال لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “فرق كبير”.

الملحن جميل محمود، ملحن أغنية “فرق كبير”، قال في تصريحاته لبرنامج ET بالعربي، إن أغنية عزيزة جلال الجديدة من كلمات الشاعر الراحل ابراهيم خفاجي،ن ومن المقرر طرحها قريباً في الأسواق.

وكانت الفنانة المغربية الكبيرة عزيزة جلال قد أحيت في شهر ديسمبر الماضي حفل غنائي كبير على خشبة مسرح العلا بالمملكة العربية السعودية، في موسم “شتاء طنطورة”، والذي يعد أول حفل لها بعد عودتها للفن من جديد.

وفي بداية الحفل شعرت عزيزة جلال ببعض من الأرتباك، وتوقفت عن الغناء، ثم وجهت كلمة للجمهور، بقولها: “معلش كان نفسي واقف، مافي أي كلمة كانت تريد تطلع”.

وأضافت: “أول حاجة مساء الخير وأشكركم على حضوركم وإنكم جيتوا علشان تسمعوني بعد الغياب الطويل، بس أنا ما غبت عنكم زلا أنتوا غبتوا عني، فأنا رجعت بمحبتكم وبغني بمحبتكم”.

وقدمت الفنانة المغربية عدد كبير من أغنياتها القديمة أبرزها أغنيتها الشهيرة “مستنياك”، بالإضافة لأغاني لمطربات الزمن الجميل أمثال أم كلثوم، وأسمهان.

وتألقت عزيزة جلال خلال الحفل بفستان أسود طويل، وقصة شعر مميزة، فيما ظهرت مرتدية نظارتها الطبية التي اعتادت على ارتدائها دائما.

يذكر أن الفنانة المغربية عزيزة جلال قد اعتزلت الفن في أوج عطائها بعد زواجها من رجل أعمال سعودي عام 1985 لتتفرغ للعيش معه في مدينة الطائف.