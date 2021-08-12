حرصت الفنانة البحرينية هيفاء حسين على توجيه رسالة مساندة لزوجها الفنان الاماراتي حبيب غلوم بعد شائعة وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان حبيب غلوم قد نشر عبر حسابه على “إنستغرام” مقطع فيديو أكد فيه أنه بصحة وبخير، وأن ما يتردد مجرد شائعات يروجها البعض، منتقدًا مصدر هذه الشائعة التي تسببت في حالة من الخوف لمتابعيه ومحبي وزملاء الفنان الإمارتي.

وعلق غلوم: “حياكم الله بصراحة شائعة أنا بخير ولله الحمد وليس فيّ إلا العافية، هذه مجرد شائعة متداولة طالعة عندكم، والله يسامح المتسبب فيها، ولا اقولكم الله لا يسامحه، أنا بخير ولله الحمد والله يحفظكم ويحميكم ويسعدكم جميعًا”.

من جانبها علقت على الفيديو الذي نشره وتمنت لزوجها دوام الصحة والعافية، فكتبت: “اسم الله عليك يا الغالي عسى يومي قبل يومك”.

من ناحية أخرى، فاجأت هيفاء حسين متابعيها مؤخرا بنشرها صورة حديثة لابنها الشاب سعد، إذ ظن الكثيرون أن لديها طفلين توأم فحسب من زوجها الممثل حبيب غلوم.

شاركت هيفاء وهبي متابعيها عبر حسابها على موقع “إنستغرام” صورة تجمعها بابنها سعد، الذي تفوق عليها بالطول، وعلَّقت: “يارب تحفظ لي ابني وتنور دربه وتجعله دايما في اعلى المناصب”.