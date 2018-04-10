عشرة أسئلة عن نانسي عجرم… هل تستطيع الاجابة عليها؟

لمع نجمها منذ طفولتها عندما غنت في احد برامج الهواة ونجحت في الفوز بالميدالية الذهبية عن فئة الطرب وواصلت تألقها في عالم الغناء لتصبح من أهم النجمات في العالم العربي أنها النجمة نانسي عجرم.

والى عشاق وفانز نانسي عجرم نقدم لكم مجموعة من الاسئلة عنها على الشكل التالي:

ما اسم برنامج المواهب الذي شاركت فيه نانسي عجرم ونالت الجائرة الاولى عن فئة الطرب؟

ما هو ترتيب نانسي عجرم بين اخوتها نبيل ونادين؟

ماذا يعمل فادي الهاشم زوج نانسي عجرم؟

انجبت نانسي عجرم ابنتها الاولى ميلا في نفس يوم ميلادها الذي يوافق؟

ما اسم اول البوم اطلقته نانسي عجرم؟

ما اسم الالبوم المخصص للاطفال الذي اطلقته نانسي عجرم؟

شاركت نانسي عجرم الى جانب تامر حسني وكاظم الساهر في لجنة تحكيم برنامج؟

ما اسم الالبوم الذي اطلقته نانسي في لـ 2017؟

مسلسل من بطولة يحيى الفخراني غنت نانسي تيتره؟

ما اسم الاغنية التي غنتها نانسي عجرم لكأس العالم 2010؟

حاول ان تجيب على هذه الاسئلة في الكويز المرفقة ولا تنسى كتابة عدد النقاط التي حصلت عليها في التعليقات اسفل الموضوع.