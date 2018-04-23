عشر معلومات عن كاظم الساهر.. هل تعرفها؟

هو قيصر الغناء العربي الذي غنى للمرأة والحب وبغداد والانسان بكل مشاعره حزنا وفرحا ويتميز بنوعية اغانية لتي يختارها غالباً من كبار شعراء العالم العربي ومن لحن معظم اغانية بنفسه.

انه كاظم الساهر الفنان والانسان والذي تنشغل مواقع التواصل الاجتماعي هذه الايام باخباره الشخصية ايضا.

والى محبي وفانز كاظم الساهر نقدم لكم مجموعة اسئلة عنه على الشكل التالي:

ما هي الدولة الخليجية التي يحمل كاظم الساهر جنسيتها؟

في اية مدينة عراقية ولد كاظم الساهر عام 1957؟

من لقب كاظم الساهر بـ قيصر الغناء العربي؟

ما عدد اولاد كاظم الساهر؟

اصدر كاظم الساهر اول البوماته عام 1984 فما كان عنوانه؟

ما هي اول اغنية لكاظم الساهر من كلمات نزار قباني؟

اسم مسلسل مثل فيه كاظم الساهر؟

ما هي الاغنية التي لحنها كاظم الساهر وغنتها ماجدة الرومي من كلمات نزار قباني؟

ما هو البرنامج الذي شارك كاظم في لجنة تحكيمه الى جانب نانسي عجرم وتامر حسني؟

من هي النجمة التي ادى كاظم معها دويتو اغنية عن القدس من كلمات نزار قباني؟

وبامكانكم الاجابة على هذه الاسئلة عبر الكويز المرفقة ولا تنسوا مشاركة عدد الاسئلة التي استطعتم الاجابة عليها.