شاركت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، وزوجها رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، يوم الجمعة، صورا خاصة من إجازتهما سويا بمناسبة عيد الفطر وذلك عبر حساباتهما على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر أبو هشيمة في الصور مع زوجته ياسمين صبري في الصور على يخت خاص في عرض البحر، وهم حفاة القدمين، وحرص كل منهما على توجيه رسائل للطرف الآخر.

وجاءت رسائل الزوجين لبعضهما بعضا في شكل أوصاف، إذ وصف أحمد أبو هشيمة زوجته في الصورة بأنها “جميلته من الداخل والخارج”، بينما أشارت ياسمين صبري إلى زوجها بأنه “نصفها القوي” ليرد عليها أبو هشيمة بتعليق قال فيه: “أحبك يا زوجتي”

وبحسب مواقع مصرية، فأن ياسمين صبري تقضي إجازة عيد الفطر حاليا في أحدى القرى السياحية الشهيرة في منطقة سهل حشيش جنوب الغردقة.