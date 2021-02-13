نفت الإعلامية السعودية روزانا اليامي خضوعها لأي عملية تجميل مؤخرا، مشيرة إلى عدم صحة ما يتم تداوله عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي معتبرة ان التغير في حياتها داخلي وليس خارجي..

ونشرت روزانا اليامي صورة جديدة لها عبر حسابها على انتسغرام وعلقت عليها كاتبة: “كثير سمعت الفتره الاخيره من اللي حولي ومتابعيني والصحافه اللي كتبت عني ان شكلي تغير .. رغم اني ماتغير فيا الا لون شعري ..”.

وأضافت: “لكن في الحقيقة التغير اللي صار فيا تغير داخلي بانت تفاصيلها على شكلي وشخصيتي واختياراتي.. أقدر بكل وضوح وثقة أقول أني أمر بأعظم فترة في عمري.. وإن هذه السنة نقطة تحول بالنسبة لي وهذه السنة فعليا هي سنة التغير”.

ويبدو ان كلام روزانا اليامي لم يقنع بعض متابعيها اذ كتبت احداهن: “تغير داخلى ايش خليك صريحه داخليا، اكيد شكلك متغير ايش فيها لو اعترفتى الناس تشوف وتفكر موعيب لو غيرنا من شكلنا للافضل”.

لترد عليها روزانا، قائلة: “ تعليق سام ان دل يدل على عطل بصري و فكري عندك .. طيب اس شايف انه تغيير فيا اتحفينا بالاجابه ”.

بدورها عادت المتابعة وتحدتها بالقول “حطي صورتك من سنه وصورتك الحين وانت تعرفي فين العطل البصرى والفكرى”.