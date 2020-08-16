أجرت الفنانة ” عفاف شعيب ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” محمد علي خير ” في برنامجه ” المصري أفندي ” المذاع على قناة القاهرة والناس تحدثت من خلالها عن رحيل الفنانة ” شويكار ” وعن صفات شخصيتها وكذلك آخر وصاياها .

فقالت عفاف شعيب أن شويكار كانت تتحلى بخفة دم ودائما كانوا يتواصلون ويتحدثون بالساعات .. وأن الفنانة الراحلة كانت تعيش بمفردها ولكن إبنتها وأشقائها كانوا دائمين التردد عليها .

وتابعت متحدثة عن الإتصال الأخير بينهما وآخر وصاياها : ” في آخر مكالمة هاتفية من 10 أيام كانت دايما تقولي عفاف اوعي تنسيني .. في اخر مكالمات بينا قالتها كتير قوي وطلبت مني الدعاء لها بالستر في الدنيا والأخرة ” .

وأشارت عفاف شعيب إلى أن شويكار في الفترة الأخيرة كانت حزينة للغاية بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد في العالم وما أدى إليه من قرارات الحظر المنزلي ولم تعد تستطع لقاء أصدقائها وأهلها .

يذكر أن الفنانة الراحلة شويكار قد وافتها المنية يوم الجمعة الماضية عن عمر يناهز 82 عاما إثر تعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى مستشفى الصفا .