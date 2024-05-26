احتفل الفنان علاء مرسي أول أمس الجمعة 24 مايو، بعقد قران ابنته ريم بمسجد الشرطة، وذلك وسط حضور كبير من نجوم الفن والأهل والأقارب.

نجوم الفن في عقد قران ابنة علاء مرسي

وحرص عدد كبير من الفنانين على مشاركة علاء مرسي فرحته بعقد قران ابنته ريم، من بينهم: نقيب الممثلين أشرف زكي، حمادة هلال، ومحمد هنيدي، وبيومي فؤاد وعمرو عبدالجليل، ومحمد محمود، وغيرهم.

آخر أعمال علاء مرسي الدرامية

وكانت آخر أعمال علاء مرسي، مسلسل «عتبات البهجة»، الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2024، والعمل مكون من 15 حلقة،

المسلسل بطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبوعميرة.

آخر أعمال علاء مرسي السينمائية

وكانت آخر الأعمال السينمائية التي شارك فيها النجم علاء مرسي فيلم مرعي البريمو مع الفنان محمد هنيدي وعدد آخر من الفنانين.

فيلم “مرعى البريمو” تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد ويقوم ببطولته برفقة محمد هنيدي، وغادة عادل، وكل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللى محمود.

ويجسد هنيدى في الفيلم شخصية مرعى تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية، إضافة إلى غناء هنيدى وكذلك عبد الباسط حمودة خلال الأحداث.

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