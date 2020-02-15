عقوبة فنان مصري بالسجن المشدد 30 عاما بتهمة تهريب الآثار

قضت محكمة جنايات القاهرة حكما بحبس الفنان ” بطرس غالي ” 30 عاما بتهمة تهريب الآثار خارج البلاد في القضية التي عرفت إعلاميا باسم ” الحاوية الدبلوماسية ” والتي عثر عليها في إيطاليا تضم آثارا تم تهريبها .

وصدر الحكم ضد الفنان حضوريا حيث ظهر في قفص الاتهام جالسا بهدوء يقرأ قبل النطق بالحكم .

كما صدرت عقوبات ضد كلا من المتهم ” أحمد حسين مجدي ” بالسجن المشدد 15 عاما والمتهم ” لاديسلاف أوتكر سكاكال ” القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر بالسجن المشدد 15 عاما والمتهم ” مدحت ميشيل جرجس ” بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمهم 5 ملايين جنيه والتحفظ على المضبوطات .

وبعد العثور على الآثار توجه فريق من النيابة العامة المصرية مصحوبا بخبراء مصريين للآثار بوزارة الآثار المصرية إلى مدينة ساليرنو بإيطاليا حيث تم استلام الآثار المضبوطة والتي كانت عبارة عن عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم و21660 قطعة عملات معدنية تعود إلى فترات تاريخية مختلفة .

وتم شحنها إلى مصر وتسلمتها وزارة الآثار المصرية لعرضها فى المتحف المصرى الكبير .

يذكر أن الفنان بطرس غالي هو شقيق وزير المالية المصري الأسبق ” بطرس غالي ” وقدم أدوارا ثانوية في المسلسلات والأفلام السينمائية من بينها فيلم تيمور وشفيقة وسرقات صيفية .. ومن الأعمال التليفزيونية مسلسل ليالي أوجيني وأحمد اتجوز منى الجزء الثاني .