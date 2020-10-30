أصدر الفنان اللبناني علاء زلزلي بياناً أعلن فيه إنفصاله عن زوجته رنيم مخلوف بعد مرور 13 عاماً على زواجهما وانجابه منها ثلاثة أطفال.

وقال علاء زلزلي: “الحياة قسمة ونصيب، وكثيرة هي الزيجات الّتي قامت على الحبّ وكانت خواتمها محزنة لأن القدر شلّع أغصانها. روح الهوى والشباب علاء زلزلي يعلن انفصاله عن زوجته بكل رقي واحترام، بعد زواج دام ثلاث عشرة سنة”.

وأضاف البيان: “الفنان مثل الطير، والعشرة لا تهون إلا على أولاد الحرام. فأنا انفصلت عن زوجتي وأم أولادي زوجيًا إنما سيبقى لها عندي كل المعزة والإحترام والتقدير والمودة”.