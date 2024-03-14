تحدث الفنان علاء مرسي للمرة الأولى عن تفاصيل إصابته بمرض سرطان القولون، وذلك خلال لقائه في برنامج “كلّم ربنا” الذي يقدمه أحمد الخطيب عبر راديو 9090.

علاء مرسى والسرطان

أكد الفنان المصري أنه حريص على إخفاء تفاصيل مرضه عن جمهوره حتى لا يثير حالة من القلق بين محبيه.

تحدث الفنان علاء مرسي، عن تفاصيل ما حدث له في المستشفى، عقب إصابته بسرطان القولون، مؤكدا أنه شعر بحالة محبة روحانية لم يشعر بها من قبل.

الفنان علاء مرسي، قال: “يوم أزمتي حسّيت إني عاصي ومُقصر في حق ربنا.. تأكدت إنه بيحبني وإني مستاهلش المحبة دي، و أصعب لحظة في حياتي عشتها لما دخلت المستشفى وعِرفت إني مُصاب بالسرطان، كانت قاسية عليا قوي أنا وأسرتي، ربنا ابتلاني بالمرض الخبيث رغم إني دي كانت أول مرة أدخل فيها المستشفى في حياتي كمريض”.

وتابع: “في الأول محدش بلغني إن عندي سرطان، قالوا لي حاجة بسيطة وهتخفّ.. للأسف طِلع ورم سرطاني داخل القولون، ولابد من استئصاله”.

وعن الجراحة التي خضع لها، قال: “دخلت غرفة العمليات وبمجرد ما أخدت حقنة المخدر، لقيت نفسي في عالم ليس له حدود ولا وصف.. في العالم ده شُفت أرواح حلوة .. جاني سيدنا النبي ورأيته في المستشفى وكان معه سيدنا أبو بكر الصديق.. رأيت والدتي وتحققت من ملامحها جدا وشفت خوفها وقلقها عليا.. وشفت كمان أخويا وحبيبي الفنان علاء ولي الدين”.

وأضاف: “فترة التخدير، كانت رحلة سفر لربنا، لكن حصل خلالها حاجة أخطر من كل ده حكولي عليها بعد الإفاقة، حاجة تانية خالص، التروللي اللي كنت منقول عليه من العمليات إلى الإفاقة، اتوقف بيا في منتصف الغرفة، وناس كتيوة اتجمعوا، وشافوني وأنا بتكم بصوت عالي.. اتضح إني شفت ربنا واتكلمت معاه وكلمني”.

علاء، أوضح: “كان صوتي مسموع وأنا أقول له (أنا عارف أنك بتحبني.. وعارف إني مستاهلش المحبة دي لأني عاصي ومقصر في حقك.. بس أنا ماليش غيرك، كنت بكلم ربنا بدموعي”.

وأكمل علاء: “بعد الإفاقة، وبعد كلامي مع ربنا حسيت إني مرتاح، وإن ربنا مد رحمته بيا لأقصى حد.. وأقدر أقولك إن تجربة مرضي كشفت لى عن حجم التقصير في حق ربنا، مرضي كان رحلة ذهاب وإياب -من وإلى – الموت علشان أشوف حبايبي.. ربنا أراد إنه ياخذني عنده شوية يؤدبني.. وينورني شوية”.

إصابة علاء مرسي

الجدير بالذكر أن علاء مرسي كشف خلال تصوير مسلسل عتبات البهجة مع الفنان يحيى الفخراني، شعر بألم شديد في بطنه بعد التصوير، وتزايد الألم بعد ذهابه لمنزله، وعلى الفور نقلته أسرته لأحد المستشفيات واتضح أنه يُعاني من مشكلة كبيرة بالقولون.

يذكر أن الفنان علاء مرسي، يشارك في مسلسل “عتبات البهجة”، الذي يقوم ببطولته الفنان الكبير يحيى الفخراني، و جومانا مراد

ـ وصلاح عبد الله، ويعرض عبر قناة dmc، في رمضان 2024

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