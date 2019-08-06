الصفحة الرئيسية فن علاقة جديدة تجمع ليندسي لوهان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان!

علاقة جديدة تجمع ليندسي لوهان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان!

بواسطة -
1 150
Lindsay Lohan is 'getting close' to Saudi Crown Prince Mohammad bin Salman, who has 'given her a credit card and flown her around on his private jet'

علاقة جديدة تجمع ليندسي لوهان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان

ذكرت مجلة “pagesix” في عددها الأخير عن إحتمال وجود علاقة جديدة بين الممثلة الأميركية ​ليندسي لوهان​ وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأشارت المجلة التابعة لصحيفة “نيويورك بوست” الإنتباه إلى أن الطرفين يعرفان بعضهما البعض منذ عام تقريباً إذ تعرفا في سباق الجائزة الكبرى للـ Formula one العام الماضي.
وتحدثت عن شائعات تطالهما في الفترة الأخيرة وهي أنّ ابن سلمان أخذ لوهان في جولة سياحية بطائرته الخاصة، وقدّم لها الكثير من الهدايا الثمينة.
وأكد مصدر مقرّب للمجلة أن ابن سلمان يقدّم لها بطاقات ائتمان.
فيما كشف أصدقاء لوهان عن أنها تبادلت مع ولي العهد محادثات نصية عبر الهاتف، متفاخرين بصداقتهما الجديدة.

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.