علا الفارس تثير الجدل بصورة للملك عبدالله الثاني والامير تميم: “ضحكوا جعل مالكم من الهم طاري”

أثارت الاعلامية الاردنية ومذيعة قناة الجزيرة علا الفارس الجدل بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة للامير تميم بن حمد آل ثاني أثناء زيارته للاردن امس.

وعلقت علا الفارس على الصورة كاتبة: “ضحكوا جعل مالكم من الهم طاري.. حيّ الله تميم المجد في عرين عبد الله الثاني”.

وقد اثارت الصورة الجدل بين متابعي علا الفارس بين من اعتبر ان الصورة ستغضب السعوديين وبين ما تمنى ان تتم المصالحة بين الاشقاء العرب قريبا.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد حل بالعاصمة الأردنية عمان استجابة لدعوة الملك عبد الله الثاني الرسمية ، وذلك بعد تحسن العلاقات بين البلدين والتي سبقتها حركة تبادل سفراء العام الماضي. وكان الفتور قد أصاب العلاقات بين الدوحة وعمان إثر قطع السعودية والإمارات ومصر والبحرين علاقاتها معها في حزيران/يونيو 2017، ما أدى حينها إلى خفض التمثيل الدبلوماسي للأردن في قطر . وتستمر الزيارة الرسمية لمدة يومين اثنين.