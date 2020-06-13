علقت الاعلامية الاردنية ومذيعة قناة الجزيرة علا الفارس على الالقاب “المسيئة” التي اطلقت عليها مؤخرا بعدما كانت تحظى بالقاب مميزة في السابق.

وعددت علا الفارس في تغريدة عبر حسابها على تويتر الالقاب التي كانت تحظى بها سابقا مثل “فرس الشاشة الجامح، مهرة الفضائيات، غزال شارد، فارسة الشاشة، جوكر البرامج، مذيعة العائلة” ثم تحولها الى “مرتزقة، عجوز، علا ساونا وزيتونة”.

قالوا :

فرس الشاشة الجامح

مهرة الفضائيات

غزال شارد

فارسة الشاشة

جوكر البرامج

مذيعة العائلة



فجأة :

مرتزقة

عجوز

علا ساونا

زيتونة

واوصاف طبعا غير لائقة



بصراحة ويشهد الله اني صادقة ما يهمني ولا لقب او وصف سواء مديح او ذم…بس لقب



زيتونة



عزيز على قلبي جدا

يعجبني — علا الفارس (@OlaAlfares) June 12, 2020

ومن بين هذه الالقاب اختارت علا لقب “زيتونة” قائلة: “بصراحة ويشهد الله اني صادقة ما يهمني ولا لقب او وصف سواء مديح او ذم…بس لقب زيتونة عزيز على قلبي جدا يعجبني”.

وقد سخر عدد من متابعي علا الفارس من اختيارها هذ اللقب حيث قاموا بنشر صورة “زيتونة” صديقة “باباي” في المسلسل الكروتوني الشهير.