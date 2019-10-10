علا الفارس تهنىء لجين عمران بانضمامها الى SBC

حرصت الاعلامية الاردنية ومذيعة الاخبار في قناة الجزيرة علا الفارس على تهنئة زميلتها الاعلامية السعودية لجين عمران بانضمامها الى قناة SBC.

وعلقت علا الفارس على التغريدة التي تشرها حساب SBC واعلن من خلالها انضمام لجين عمران الى القناة قائلة: “مبروك للرائعة لجين.. الله يوفقك في كل خطوة وكل نفس والنجاح كما اعتدنا يبقى حليفك وصديقك .. نجمة اعلامية خليجية عربية تُضيف بصمتها أينما حلت … “.

مبروك للرائعة لجين.. الله يوفقك في كل خطوة وكل نفس والنجاح كما اعتدنا يبقى حليفك وصديقك .. نجمة اعلامية خليجية عربية تُضيف بصمتها أينما حلت … Happy for you @Lojain_omran https://t.co/AZWHN2ooOP — Ola Al Fares 🦂 (@OlaAlfares) October 10, 2019

وكانت علا الفارس قد اثارت الجدل مؤخرا بتغريدة هاجمت فيها قناة mbc التي كانت تعمل بها لسنوات وذلك عبر تعليقها على فيديو للاعلامية سارة عبد العزيز قالت فيها: ” وشهد شاهد من أهلها .. وماذا عن سعود الدوسري الذي قتله الاكتئاب بعد التهميش والمعاملة القذرة و محمد الشهري ولجين عمران وغيرهم فهم كثر اعطوهم الامان واسمعوا ” .

وأضافت علا الفارس : ” ألا تقولون إنكم أهل الحق فانتصروا له على الأقل لأبنائكم .. وين حسابات دعاة الوطنية عنه ولا تخافوا ما يعطيكم مساحة ظهور ” .