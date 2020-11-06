عبرت الاعلامية الاردنية ومذيعة قناة الجزيرة علا الفارس عن سعادتها بتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن ف يالانتخابات الرئاسية الامريكية على حساب الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وقالت علا الفارس في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “منذ البداية كان لدي يقين أن ترمب راحل لا محالة ،رغم أن كثراً من أقرب الناس حولي قالوا “ولا في الأحلام ” قلت لهم لا يمكن أن يستمر العالم بهذا السوء، فرج الله قادم سينتهي هذا الأرعن قريبا… بايدن ليس ملاكا لكن بكل تأكيد أفضل من ترامب، ربنا استجاب يوم ميلادي.. من كثر ما تمنيتها”.

منذ البداية كان لدي يقين أن ترمب راحل لا محالة ،رغم أن كثراً من أقرب الناس حولي قالوا "ولا في الأحلام " قلت لهم لا يمكن أن يستمر العالم بهذا السوء، فرج الله قادم سينتهي هذا الأرعن قريبا… بايدن ليس ملاكا لكن بكل تأكيد أفضل من ترامب، ربنا استجاب يوم ميلادي من كثر ما تمنيتها — عُلا الفارس (@OlaAlfares) November 6, 2020

وكانت عل الفارس قد احتفلت بعيد ميلادها الـ 35، على الطريقة الأردنية،حيث وضعت الشموع على “سدر المنسف” وكتبت على الصور التي شاركتها عبر حسابها على انستغرام “أنا رسمياً أكبر سناً بعام وأروع من أي وقت مضى، عيد ميلاد سعيد ليّ”، وذيلت التغريدة بهاشتاج “منسف”.





