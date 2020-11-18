نشرت الفنانة المصرية ” علا رشدي ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” علقت من خلاله على إصابتها بفيروس كورونا المستجد مؤخرا .

وتضمن المنشور صورة لعلا رشدي ظهرت بها وهي مرتدية الكمامة وكتبت في تعليقها عليها : ” محيرانا معاكي ليه يا كورونا وبعدهالك ؟ ها ؟ ها ؟ .. أنا قربت انسي وشوش صحابي عاملة إزاي ولا مين فيهم اللي بيتكلم من الكمامة دي ” .

وتابعت : ” الله يجازي اللي كان السبب .. إعفينا واشفينا وابعد عنا كل شر يا رب وتكون الكورونا بتودعنا مع نهاية السنة ونبدأ على نظافة سنه ٢٠٢١ .. تيك تو سنة ٢٠٢٠ .. يا رب ادعوا معانا ربنا يخلصنا من هذا البلاء ” .