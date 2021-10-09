روى الفنان ” محمد هنيدي ” خلال استضافته ببرنامج ” معكم منى الشاذلي ” مع الإعلامية منى الشاذلي موقفا تعرض له في المرحلة الابتدائية بالمدرسة .

حيث تشاجر معه أحد الأشخاص وتعرض للضرب المبرح من شخص تعدى على شقيقته بالضرب والتي جاءت له وهي تبكي وتخبره بما حصل معها .

ليفاجأ بعد ذلك هنيدي بهذا الشخص الذي تعدى على شقيقته يبادره بالضرب بعدة لكمات سريعة على وجهه .

فقال محمد هنيدي : ” أنا كنت في مدرسة كده والمدرسة اللي ورانا كانت أختي وأنا خارج لقيتها جاية ومعيطة وبتقولي محمد واحد ضربني .. قولتلها هو فين قالتلي هو جاي هناك اهو أنا قولتله إني هقول لأخويا ” .

وتابع : ” لقيت واد جاي طولي مش ضخم ولا حاجة بس بسم الله ماشاء الله معضل .. والله أنا ما اتكلمت معاه لسه هفهم الموضوع لقيت بونيات سريعة أوي ده اللي أنا فاكره وروحت متشال ” .