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” علم المثليين ” يظهر في حفل مشروع ليلي بمهرجان موازين

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في واقعة ليست بالأولى التي تتسبب فيها حفلات فرقة ” مشروع ليلى ” اللبناني الغنائي في إحداث أزمات .

شهد حفل فرقة مشروع ليلى ضمن فعاليات مهرجان موازين في المغرب رفع الجمهور ل ” علم المثليين ” في الحفل .. الأمر الذي تسبب في إحداث أزمة في المملكة المغربية في إطلالتهم الأولى بها .

وقد سبق وان حدثت هذه الواقعة من قبل في إحدى حفلات مشروع ليلى في مصر منذ عامين في حفل أقيم بمنطقة التجمع الخامس وحضره حوالي 30 ألف شخص .

وعلى إثرها تم منع الفريق من الغناء في مصر وعدد من البلدان العربية مثل : الأردن والكويت وتونس .

وتستعد الفرقة لاحياء حفلا في مهرجانات ” جبيل ” الدولية .

 

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