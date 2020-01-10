على خلفية قضية دنيا بطمة.. نجمة “ستار أكاديمي” تكشف انفصالها عن خطيبها ودخولها في غيبوبة

فاجأت الفنانة المغربية، نجمة برنامج المواهب “ستار أكاديمي”، سكينة شيكاوي، متابعيها بتعليقها على قضية مواطنتها الفنانة دنيا بطمة وحساب فضائح المشاهير المعروف باسم “حمزة مون بيبي”.

ونشرت على حسابها على “إنستغرام” صورة للأخيرة مع التعليق: “أول حاجة جيت نتكلم معكم على دنيا الإنسانة لي أنا عرفتها مزيان طيبت قلبها من الداخل وكيفاش كا تساعد الناس وتوقف معاهم ودائماً فجنب المظلوم وواقفة ضد الظالم. أما دنيا الفنانة فالكل كيشهد على أن صوتها من أجمل وأقوى الأصوات فالوطن العربي بشهادت الكبار وحتى الجمهور”.



وأضافت: “الله يخليكم باراكا من التجريح والسب فأعراض الناس وتسناو الحكم يصدر وما تحكموش على الكتاب من عنوانه وحتى لو كان شيء الغلط كيوقع وحنى بشر ولي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقايبها. فرفقًا بقلوب البشر خلينا نكونو متسامحين وقلوبنا بيضاء باش حتى حنى ربي يغفر لينا”.

وتابعت: “طبعاً الكل كان عارف إنني كنت مخطوبة لشخص كنبغيه وكيبغيني”، مشيرة إلى أن فتاة جمعتها وإياها علاقة صداقة منذ 10 سنوات كشفت أمام العريس وأثناء إجرائها تحضيرات الزفاف بعض الحقائق التي تتعلق بحياتها الماضية.

ولفتت إلى أن هذا أدى إلى انفصالهما رغم أنها كانت مظلومة وأنها مرضت ودخلت في غيبوبة لمدة 10 أيام وأصيبت بعد ذلك بنوبة عصبية.

وكتبت أيضاً أن شفاءها استغرق أكثر من سنة ونصف قبل أن يعرف الجميع أن كل ما قيل عنها كان كذباً.

وختمت: “يعني ما عمركم تحكموا ولا تصدقوا الأقاويل ديال الناس وحضيو من الصحابات”.