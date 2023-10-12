نشرت الفنانة زينة عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” مجموعة صور من أحدث ظهور لها.

سيارات زينة الفارهة

ظهرت زينة وهي تقف إلى جوار سيارة لامبورجيني وخلفها عدد آخر من السيارات.

علقت أسفل الصور قائلة “الحمد لله على نعمة التواضع عندي كل العربيات دي ولسه زي ما أنا التواضع مش عاوز يسيبني”.

ظهرت زينة وهي ترتدي إطلالة كاجول عبارة عن تيشرت من اللون الأبيض ونسقت معه بنطلون من اللون الأسود واعتمدت ان يكون شعرها منسدلًا بطريقة ناعمة.

تفاعل الجمهور مع هذة الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات الذي شبهها البعض بصور محمد رمضان التي يثير بها الجدل.

زينة تعتذر عن عمل فني جديد

وكانت زينة قد اعتذرت عن عدم المشاركة في فيلم “أصل الحكاية”، وذلك بعد ترشيحها له كبطلة مطلقة، والبدء في التحضير للفيلم واختيار فريق العمل.

وكشف مصدر من داخل شركة الإنتاج أنه كان من المفترض أن تقوم زينة ببطولة الفيلم، الذي يخرجه المخرج محمد أمين، إلا أن الشركة المنتجة فوجئت باعتذارها عنه، وهو ما دفع الشركة للبحث عن بديلة لها.

آخر أعمال زينة الدرامية

يذكر أن الفنانة زينة شاركت مؤخرًا في موسم رمضان 2023 المنقضي من خلال مسلسل “جعفر العمدة“.

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم محمد رمضان ،زينة، ايمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كرم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى،طارق الدسوقى والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق.

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

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