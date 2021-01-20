على طريقة مواطنتها هند القحطاني، أثارت الناشطة السعودية الشابة رهف القنون، ضجّة واسعة بالتزامن مع إعلان عودتها إلى حبيبها ووالد طفلتها الكونغولي لوفولو راندي، حيث أكدت أنها امرأة وجسدها ليس بعورة.
وشاركت القنون في هاشتاغ #لست_عورة عبر موقع “تويتر” لدعم المرأة، وذلك في الوقت الذي كانت تتحدث فيه عن ميولها الجنسية المضطربة.
ونشرت رهف القنون صورا جريئة عبر حسابها على تويتر وأرفت الصور برسالة قالت فيها: “أنا لست عورة.. وجهي ليس عورة.. جسدي ليس عورة! أنا امرأة..”.
وأتبعت رسالتها بمشاركة تعليق لإحدى الناشطات النسويات بدا أنها تدافع عن حقوق المرأة وجاء فيها: “هاشتاج المرأة ليست عورة.. العورة هي كلمة عربية في الأساس.. تعني (الجزء الخاص) المرأة.. كائن كله يعتبر عورة فيه..ـ جسدها وصوتها”.
وأضافت: “مثل أولئك الذين يقاتلون من أجل.. #الحرية من الحجاب، هؤلاء النساء.. تتحدى تلك الأفكار القديمة وفكرة كره النساء”.
وتابعت رهف في تغريدة اخرى تحديها قائلة “القادم بيكون صورتي بالبكيني احتفل بترك الدين”.
وكانت هند القحطاني بدورها قد شنت هجوما على منتقدي تصويرها ابنتها من الخلف مؤكدة ان جسد المرأة ليس يعورة.
وظهرت هند القحطاني، في فيديو بثته عبر حسابها على سناب شات، غاضبة حيث قالت “صحصحوا يا مرضى يا مختلين يا بقايا الصحوة يا اصحاب الفكر الاخونجي اجسامنا ليست بعورة ولا نستحي من اجسامنا”.
وتابعت “انتم اش تبعون بالظبط تبغونا يعني نقص لحومنا وشحومنا عشان نصير مثل المساطر عشان نرضيكم يعني لما تصير اجسامنا مثل المسطرة تصبح ليست بعورة لكن اذا كانت اجسامنا انثوية لا وقتها اي حركة نسويها تحسب علينا اننا نقصد فيها اثارة الفتنة واثارة الغرائز”.