على طريقة مواطنتها هند القحطاني، أثارت الناشطة السعودية الشابة رهف القنون، ضجّة واسعة بالتزامن مع إعلان عودتها إلى حبيبها ووالد طفلتها الكونغولي لوفولو راندي، حيث أكدت أنها امرأة وجسدها ليس بعورة.

وشاركت القنون في هاشتاغ #لست_عورة عبر موقع “تويتر” لدعم المرأة، وذلك في الوقت الذي كانت تتحدث فيه عن ميولها الجنسية المضطربة.

ونشرت رهف القنون صورا جريئة عبر حسابها على تويتر وأرفت الصور برسالة قالت فيها: “أنا لست عورة.. وجهي ليس عورة.. جسدي ليس عورة! أنا امرأة..”.

وأتبعت رسالتها بمشاركة تعليق لإحدى الناشطات النسويات بدا أنها تدافع عن حقوق المرأة وجاء فيها: “هاشتاج المرأة ليست عورة.. العورة هي كلمة عربية في الأساس.. تعني (الجزء الخاص) المرأة.. كائن كله يعتبر عورة فيه..ـ جسدها وصوتها”.

وأضافت: “مثل أولئك الذين يقاتلون من أجل.. #الحرية من الحجاب، هؤلاء النساء.. تتحدى تلك الأفكار القديمة وفكرة كره النساء”.

وتابعت رهف في تغريدة اخرى تحديها قائلة “القادم بيكون صورتي بالبكيني احتفل بترك الدين”.

القادم بيكون صورتي بالبكيني احتفل بترك الدين — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) January 18, 2021

وكانت هند القحطاني بدورها قد شنت هجوما على منتقدي تصويرها ابنتها من الخلف مؤكدة ان جسد المرأة ليس يعورة.

هند القحطاني تبدو غاضبة جدًا من مُنتقدي تصويرها لبنتها:



"يا بقايا الصحوة؛ تبون نقطع لحومنا عشان ترضون!" pic.twitter.com/PeGF9eASrM — WHR (@whrumor) January 11, 2021

وظهرت هند القحطاني، في فيديو بثته عبر حسابها على سناب شات، غاضبة حيث قالت “صحصحوا يا مرضى يا مختلين يا بقايا الصحوة يا اصحاب الفكر الاخونجي اجسامنا ليست بعورة ولا نستحي من اجسامنا”.

وتابعت “انتم اش تبعون بالظبط تبغونا يعني نقص لحومنا وشحومنا عشان نصير مثل المساطر عشان نرضيكم يعني لما تصير اجسامنا مثل المسطرة تصبح ليست بعورة لكن اذا كانت اجسامنا انثوية لا وقتها اي حركة نسويها تحسب علينا اننا نقصد فيها اثارة الفتنة واثارة الغرائز”.