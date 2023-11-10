ظهر الفنان عبدالرحمن أبوزهرة الذي أعلن اعتزاله الفن والتمثيل مؤخرا، وهو يجلس على كرسي متحرك أثناء حضوره عروض أوركسترا تشايكوفسكي السيمفوني في دار الأوبرا المصرية.

أول ظهور لـ عبدالرحمن أبو زهرة بعد الاعتزال

ويعد هذا هو الظهور الأول إعلاميا للفنان عبدالرحمن أبوزهرة بعد إعلانه قرار الإعتزال، حيث قرر دعم حفيدته أميرة التي تشارك في العرض وحرص على مساندتها وتشجيعها، وسط إلتفاف عدد من الجمهور حوله معربين عن حبهم له ولفنه.

الظهور الأول لـ عبدالرحمن أبو زهرة بعد انباء اعتزاله

اعتزال عبدالرحمن أبو زهرة

ويعتبر هذا الظهور هو الأول للفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعد مروره بوعكة صحية، وإعلان نجله بعدها اعتزال والده التمثيل. وكان نجله قد كشف في تصريحات إعلامية له أن قرار النجم الكبير عبد الرحمن أبو زهرة باعتزال التمثيل يرجع للعديد من الأسباب ومنها تقدمه في العمر وحالته الصحية.

كما أوضح نجله أيضا أن الأدوار التي تعرض على والده الآن لا تليق بتاريخه الفني الكبير والأعمال الهامة التي قدمها وشارك فيها. وأضاف أن والده يستمتع بقضاء وقته مع أحفاده.

أعمال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

يعتبر الفنان عبدالرحمن أبو زهرة واحد من أهم النجوم في مصر، ولديه مسيرة فنية كبيرة وعلامات مميزة في الأعمال التي شارك فيها ومن أهم الأعمال التي قدمها دور “الحاج إبراهيم سردينة” في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي مع النجوم نور الشريف وعبلة كامل ورشوان توفيق ومحمد رياض ونهلة سلامة وحنان ترك وياسر جلال ومصطفى متولي.

ويعد دوره في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” واحد من العلامات المميزة في مسيرته الفنية الكبيرة. ومن أعماله المميزة أيضا مشاركته في فيلم الجزيرة مع النجوم أحمد السقا وهند صبري ومحمود ياسين ومحمود عبد المغني وخالد الصاوي وباسم سمرة.

وقدم عبد الرحمن أبو زهرة في فيلم “الجزيرة” دور لواء الشرطة الذي لجأ للتعاون مع المهربين من أجل القضاء على الإرهاب في منطقة صعيد مصر، ونصح زوج ابنته بأن يسير على خطاه وفي لحظة معينة طلب منه أن يتخلص من تاجر المخدرات بعد زيادة نفوذه.

كما تألق النجم عبد الرحمن أبو زهرة مؤخرا في الجزء الأول من المسلسل الكوميدي الشهير موضوع عائلي مع النجوم ماجد الكدواني وياسمين رئيس ومحمد رضوان وطه دسوقي وسماء إبراهيم. ومن أعماله المميزة أيضا مسلسل هجمة مرتدة مع النجوم أحمد عز وهند صبري.

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