علي جابر عن سياسيي لبنان: “آخرتهم رح تكون مثل القذافي”

علق العميد علي جابر على الاحداث الاخيرة التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت مساء امس والتي وقع خلالها عشرات الجرحى في صفوف المتظاهرين وعناصر من مكافحة الشغب.

وقال علي جابر في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “مستوى العنف ارتفع بقرار سياسي، يريدون قتل الثورة و قمع الثوار لانهم افلسوا و خسروا و فقدوا أي مستوى اخلاقي. صاروا مثل القذافي و اشكاله. و آخرتهم رح تكون مثل القذافي و اشكاله.”

مستوى العنف ارتفع بقرار سياسي، يريدون قتل الثورة و قمع الثوار لانهم افلسوا و خسروا و فقدوا أي مستوى اخلاقي. صاروا مثل القذافي و اشكاله. و آخرتهم رح تكون مثل القذافي و اشكاله. #لبنان_ينتفض — Ali Jaber (@alimouinjaber) January 19, 2020

وكان وسط بيروت قد شهد، مساء امس السبت، مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب في الأمن اللبناني، أوقعت عشرات الجرحى من الطرفين، فيما لا تزال القوى السياسية عاجزة عن تشكيل حكومة تهدئ غضب الشارع.