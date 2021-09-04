علق الإعلامي ” عمرو أديب ” يوم أمس الجمعة في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجه الحكاية على إعلان الفنان ” محمد رمضان ” مؤخرا بحصوله على الدكتوراه الفخرية من وزارة الثقافة اللبنانية والمركز الثقافي الألماني في لبنان .

كما قدم عمرو أديب اعتذار للشعب اللبناني على ما قام به محمد رمضان أثناء زيارته لمرفأ بيروت بعمل ” فوتوسيشن ” على حد وصفه والتقاط الصور بالمكان والتي قام بنشرها بفيديو بعد ذلك مع تركيب أغنية من أغنياته عليها وهو الأمر الذي أزعج اللبنانيين .

فقال عمرو أديب في تعليقه : ” الشئ اللي كان مؤلم لكثير من اللبنانيين وأثار استيائهم وأنا بعتذرلهم .. الأستاذ الدكتور محمد رمضان راح وقف اتصور في مرفأ بيروت اللي مات فيه بسبب الانفجار بتاعه 200 لبناني قرر إنه يعمل فوتوسيشن هناك قال يعني بيتضامن ” .

وتابع : ” راح واخد الفوتوسيشن دي ومركب عليها أغنية من بتوعه وكإنه هذا الموقع يصلح إنه يتعمل فيه فيديو كليب .. حتى كل اللبنانيين بعتوله يا أخي إنت ملقتش غير المكان اللي مات فيه الناس ” .

وأضاف أديب متسائلا : ” هو بيعمل إيه هو ليه بيعمل كده .. هو فاكر إن العالم مثلا مقفولومحدش هيشوف ومحدش هيعرف .. وإن نقابة الممثلين شمال طرابلس هي بردو نقابة لبنان كلها وإن الراجل بتاع المركز الألماني ملوش علاقة بألمانيا خالص ” .