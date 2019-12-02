عمرو أديب يعلق على تصريحات شيرين الأخيرة : ” الملافظ سعد “

تحدث الإعلامي المصري ” عمرو أديب ” في حلقة من برنامجه ” الحكاية ” المذاع على قناة ” mbc مصر ” عن أزمة التصريحات الأخيرة للفنانة المصرية ” شيرين ” والتي أدلت بها خلال حفلها الأخير ضمن فعاليات موسم الرياض .

حيث تحدثت شيرين عن الهاشتاج الذي أطلق ضدها ” اخرسي يا شيرين ” ومن هاجمها بعد حديثها عن العلاقة بين الرجل والمرأة .. حيث علقت شيرين على هذا الهجوم واصفة النساء اللاتي انتقدتها ب ” العوانس ” .. وهو ما أثار الجدل وغضب السعوديات تحديدا وأطلق الهاشتاج من جديد .

وقال عمرو أديب في تعليقه على ذلك : ” محدش يقدر يدافع عن شيرين .. استخدام ألفاظ معينة بشكل معين بلا تفكير بيحط شيرين في مشاكل صعبة جدا .. أنا كنت قاعد بتفرج على الحفلة وفهمت شيرين عايزة تقول ايه ” .

وتابع : ” كانت أمي الله يرحمها دايما تقول الملافظ سعد .. ممكن تقول حاجة يكون نيتك فيها لطيفة وظريفة بس تستخدم لفظ يبوظ الدنيا وده اللي حصل مع شيرين إمبارح .. شيرين بتقول إنه شيء جميل إنه نحب الرجالة ودول عسل وسكر وكل حاجة حلوة لكنها استخدمت تعبير تقيل لما قالت عوانس ” .

وأكد عمرو أديب على إنه لا يدافع عن شيرين ولكنه أشار إلى أهمية أن نفهم القصد والمعنى من وراء ما قالته فعلق قائلا : ” أنا مش بدافع عنها ولا بقول استخدمت اللفظ صح .. غلط والطريقة غلط لأنه شيء مهين لستات كتير أنا عارف .. آه التعبير تقيل بس هي عايزة تقول إن الستات اللي معندهاش رجالة متعرفش نعمة الرجالة فاستخدمت للأسف التعبير بتاع عوانس اللي هو التعبير المذموم اللي عمل عند الناس نوع من أنواع الاستياء .. هي بس خانها التعبير إمبارح لكنها متقصدش تهين حد ” .