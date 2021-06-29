كشف الإعلامي عمرو أديب عن تفاصيل اتصال هاتفي جرى بينه وبين الفنانة شيرين عبد الوهاب، قبل ظهوره على الشاشة في حلقة أمس (الاثنين) من برنامج “الحكاية” الذي يقدّمه على قناة MBC مصر، وهو الاتصال الذي علّقت فيه شيرين على التسريب الصوتي المنسوب إلى والد زوجها المطرب حسام حبيب…

وقال أديب: “قبل ما أدخل البرنامج، كان في بيني وبين شيرين اتصال هاتفي. قالت لي أنا مكتفية باللي سجلته، وقالت بالنص هذا الرجل حسام حبيب، هي مأمناه على نفسها وعلى عيالها وحياتها كلها. الكلام ده كلام فارغ”.

ويأتي ذلك بعد انتشار تسجيل صوتي نُسب الى والد حسام حبيب، وتحدّث خلاله عن تحكّم ابنه في حسابات شيرين عبد الوهاب البنكية، وتخطيطه للزواج سرّاً من أخرى، كما تحدث عن كره والدة حسام لزوجة ابنها، واعتبارها من طبقة اجتماعية غير ملائمة، رغم أن شيرين هي التي تُنفق على عطلات حماتها الصيفية متحملة كل التكاليف المادية.

وأكدت شيرين عبد الوهاب في رسالة صوتية نشرتها عبر حسابها في “تويتر”، “أن زوجها حسام حبيب من “أنضف” رجال الدنيا وشخص محترم ويحبّها كثيراً، ولا يستحق الإهانات التي وجّهها إليه الجمهور، لكنها تتفهّم الجمهور وتعذرهم لأنهم لا يعرفون تفاصيل علاقتهما”.