تحدث الإعلامي المصري عمرو أديب عن أمور غريبة حديث خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي مساء الخميس بسبب الفنان محمد رمضان الذي قدم اغنية الافتتاح.

وقال عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة MBC مصر “إدارة المهرجان كل سنة عندها أغنية المهرجان أول سنة 3 دقات كسرت الدنيا السنة اللي فاتت كان في رامي عياش وتامر حسني، السنة دي بدون سبب واضح قرروا أغنية الحفلة يعملها محمد رمضان”.

تابع أديب “حصل حاجة غريبة جدًا في أول الحفلة طلبوا من يسرا وسميح ساويرس يقولوا كلمتين عن الحفلة، وفي الآخر جاءت المذيعة الفاضلة وقالت وآخر حاجة عندنا في الحفلة الفنان محمد رمضان ومشيت”

أضاف أديب “محمد رمضان طلع معاه اتنين مطربين اسمهم اقوي من اسمه في الغنا مية مرة جايز هو أقوى في التمثيل، وقبلها على طول المذيعة طلعت يسرا وسميح علشان يقدموا رمضان وهما مكانوش عارفين”

استرسل عمرو أديب قائلًا “وفجأة دخل رمضان غنى اغنية جو البنات حاجة ملهاش علاقة بالمهرجان وواضح أنه استعراض اتعمل بسرعة فمكنش حلو، الأغنية قعدت 3 دقايق ملهاش علاقة بأي حاجة ولما خلصت ورمضان هيبدأ يتكلم النور اطفى والمايكروفون فصل ودة شيء غريب لا الأغنية صح ولا اللي اتعمل صح ومحدش فاهم”

كما تعجب عمرو أديب مرة أخرى من طريقه تقديم محمد رمضان وإغلاق النور بعد 10 ثوان وتساءل “لو مش عايزينه جايبينه ليه”