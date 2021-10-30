علق الاعلامي المصري عمرو اديب على ازمة تصريحات وزير الاعلامي اللبناني جورج قرداحي والتي اثارت ازمة دبلوماسية بين السعودية ولبنان وصلت الى طرد السفير اللبناني في المملكة واستدعاء سفيرها من بيروت.

وقال عمرو اديب، في حلقة الامس من برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “ام بي سي مصر”، تعليقا على هذه الازمة: “انا عندي سؤال مهم لجورج قرداحي كنت تعمل في واحدة من اكبر المؤسسات الاعلامية السعودية على مدى سنوات طويلة بل انت كنت تعمل فيها حتى قبل ان يتم تعيينك وزيرا بيومين”.

وتابع “اذا انت كنت شايف ان السعوديين ناس يقوموا بحرب ظالمة وناس يقتلون اهل اليمن ليه بتحط ايدك في ايد السعوديين؟”.

واضاف “انت رجل انت حر عندك مشاعر وتعاطف مع الحوثيين ونه دول ناس مظلومة وكل اللي انت بتقوله انت ليه كنت بتشتغل مع الناس اللي كانوا بقوموا بهذا الشيء اللي انت كنت رافضه؟ هل انت كنت بتنصب عليهم؟ وعايز يعني بس تشتغل وتاخذ قرشين وبعدين تقول كلام ثاني؟”.

يذكر ان السعودية أعلنت عن استدعاء سفيرها في بيروت، وأمهلت السفير اللبناني لدى الرياض 48 ساعة لمغادرة البلاد، على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن، التي اُعتبرت “مسيئة” لكل من السعودية والإمارات.

وحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية، قررت المملكة أيضًا وقف دخول كافة الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

في حين أرجعت السعودية قرارها بوقف دخول الواردات اللبنانية “إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة”، إضافة إلى عدم التعاون في تسليم مطلوبين بموجب اتفاق الرياض للتعاون القضائي.