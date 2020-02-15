عمرو اديب يسأل عمرو دياب عن هدية دينا الشربيني له في الفالانتاين.. شاهد ماذا اجاب!

أجاب الفنان المصري عمرو دياب في مداخلة هاتفية مع الاعلامي عمرو اديب في برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “ام بي سي” عن هدايا الفالانتاين بينه وبين دينا الشربيني.

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فردا على سؤال حول هدية دينا الشربينى في عيد الحب، قال عمرو دياب: “جابتلى حاجة جميلة أنها بتعرف تخلينى أطلع إنتاج كويس فى شغلى ودي حاجة بالنسبة لي اهم حاجة في حياتي”.

وبعد ان رد عمرو اديب مستنكرا “هي دي الهدية يعني” قال عمرو دياب: “إنما هتقولى أديها وردة حمراء وهي تديني وردة بيضاء ممكن”.

وبعد أن سأله “طب انت جبتلها ايه” قال عمرو دياب “أنا جبت أيه ليها أسألها هى فى الحاجات دى ومشيها كده بقى”.