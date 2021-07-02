أشاد الإعلامى المصري عمرو أديب بفيلم “مش أنا” بعدما شاهده مؤخراً، حيث نشر تامر حسنى مقطع لعمرو أديب وهو يشيد بالفيلم ويصفه بأنه فيلم مختلف.

وقال عمرو اديب في الفيديو: “الفيلم مختلف وفكرة جديدة مش كل يوم بتتفرج على فيلم ما شفتوش قبل كده يعني لو في ميزة في الفيلم ده عبقرية انه ده فيلم انت ما شفتوش قبل كده”.

وتابع “تامر فنان ذكي عارف ان العمر بالسينما دايما والسينما بتطول عمر المطرب جدا وبتخليه مستمر لمدد طويلة وبعدين اهتمامه بشغله وكتابته والاخراج والمزيكا وطبعا الرسالة في النهاية مهمة جدا ان الشباب لازم يفهموا ان في طموح وفي امل وان الحياة ممكن مهما كانت المصاعب فيها الواحد يقدر يعمل شيء جميل”.

وختم كلامه بالقول “تامر عامل حاجة هايلة حاجة عظيمة انا بحييه وكان ممكن يعمل فيلم اسهل من كده بكثير ويبقى فيه اغنيتين واربعة ورايحين الساحل وخمسة بحبه بعض والحياة تنتهي انما هو اختار يعمل الحاجة الصعبة”.

بدوره علق تامر حسني على كلام عمرو اديب بالقول “أستاذ عمرو أديب الإعلامي الكبير.. بشكرك جداً جداً على كلامك ، فعلاً رأيك يهمني و مبسوط جداً ان الفيلم عجبك ”.

وكان تامر حسني قد عبر عن سعادته بتحقيق فيلمه الجديد “مش أنا”، 55 مليون جنيه في أسبوعه الأول. ونشر تامر حسني، بيان شركة التوزيع حول إيرادات الفيلم، عبر حسابه على انستغرام، وعلق عليه قائلًا: “الحمد لله اتشجعت انزل الفيلم دلوقتي ونسبة الإشغال 50%؜ ورغم كدا بعون الله حقق فيلم مش أنا أعلى إيراد أسبوعي دولي في تاريخ السينما المصرية والعربية يعني حقق أعلى من فترات ما قبل كورونا والأهم آرائكم الجميلة الإيجابية على الفيلم كله بشكل عام وأبطاله الكبار ونوعية الدور اللي قمت بيه الحمدلله وإن شاء الله كل أسبوع هعرفكم أخبار الفيلم”.

فيلم “مش أنا” بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، إياد نصار، وشيرين، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وأول تجربة إنتاجية لحسام حسني بالاشتراك مع شركة سينرجي.

وتدور قصة فيلم “مش أنا”، حول حالة نفسية ما تصيب “حسن”، الذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة، وهي الفنانة سوسن بدر، ويحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.