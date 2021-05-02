كشف الإعلامي المصري عمرو أديب، عن تطورات الحالة الصحية لمواطنه الفنان سمير غانم، وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، مشيرا إلى أن المصريين والعرب يحبونهما ويعشقونهما.

وقال عمرو اديب، خلال حلقة الامس من برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “ام بي سي مصر”، أ،: «الاهتمام بأخبار دلال عبدالعزيز وسمير غانم، يفوق الوصف، كمية الناس اللي بتكلمني من جوه مصر ومن بره مصر، للاطمئنان على سمير غانم ودلال عبدالعزيز، كبيرة».

وأضاف أن آخر الأخبار لديه أن الفنان سمير غانم، جرى نقله للمستشفى أمس، بسبب آلم وتعب في الكلى، وليس بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، أما الفنانة دلال عبدالعزيز، فمازالت تعاني من فيروس كورونا اللعين: «بيقولوا لنا إن شاء الله تبقى كويس».

وطلب عمرو اديب الدعاء لكل من سمير غانم ودلال عبد العزيز قائلا «نرجو الدعاء لهم بالشفاء نحن نحب سمير غانم ودلال عبد العزيز فنانين جمال وحلوين اسعدونا كثير وان شاء الله يرجعوا لبيوتهم سالمين معافين».