يبدو أن النجم المصري عمرو دياب اختار الردّ على مواطنته الفنانة دينا الشربيني مستخدماً اسلوبها عينه بعد انفصالهما.

ونشر دياب في حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” مقطعاً من أغنية “”عمرنا ما هنرجع” التي تضمنها ألبوم “أحلى وأحلى” الصادر في عام 2016، وجاء فيه: “”لسه هنقول كنا وكنا… قال يعني الماضي ده كان جنة، كان ليا معاك أيام حلوة… بس الأيام الصعبة كتير،، فيه حاجات في حياتنا لا بنعيدها… ولا ينفع تاني نجددها،، أيام بقى صعب نعوضها… فرق الإحساس دلوقتي كبير”.

وكانت الشربيني غمزت مطلع شهر اذار (مارس) من قناة الخيانة بُعيد انفصالها عن النجم المصري عمرو دياب، مستعينةًً بمقطع من مسلسل “زي الشمس” الذي أدّت بطولته في عام 2019.

ورصد الفيديو لحظة اكتشاف “نور” من أداء الشربيني خيانة حبيبها “عمر” من أداء أحمد صلاح السعدني، إضافة الى تعليق جاء فيه: “لما الخيانة تيجي من أقرب ناس”.

وكانت الإعلامية المصرية بسمة وهبة قد أعلنت بعد مقابلتها دياب مصادفةًً في دبي، أنه انفصل عن دينا الشربيني، على الرغم من حبّهما لبعضهما بعضاً، وتمتُّع كل منهما بصفات شريك الحياة الناجح.