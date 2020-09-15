احتفل الفنان المصري عمرو دياب مع جمهوره في السعودية في حفله الأول بعد عودة النشاط الجماهيري والفني مؤخراً، وذلك ضمن حفلات “كروز السعودية”.

وأحيا عمرو دياب حفله الأول في السعودية بعد أزمة كورونا وتوقف النشاط الفني والجماهيري، وأقيم الحفل وسط إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا، وهو ما ظهر في الفيديوهات المتداولة من الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد احتفل عمرو دياب مع جمهوره في شاطيء الراس الأبيض وهي محطة التوقف الأولى لكروز السعودية في البحر الأحمر، وهي من تنظيم شركة “بنش مارك”.











صور من حفل الفنان المصري عمرو دياب في كروز السعودية

وتداول الجمهور فيديوهات لعمرو دياب في لحظة وصوله لمطار ينبع قبل إحيائه الحفل والذي قدم به مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة مثل “راجعين” و “قدام مرايتها” و “أماكن السهر” و “متغير” وغيرها.

ومن المقرر أن تستمر حفلات الفنان عمرو دياب في السعودية هذا الشهر احتفالاً باليوم الوطني السعودي 90، وسيحيي حفلاً جماهيرياً جديداً في 26 سبتمبر الجاري في جدة وعلى مسرح مدينة الملك عبد الله الرياضية، وسيفتح غداً باب حجز التذاكر للجمهور،