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عمرو دياب يحتضن دينا الشربيني بعد حفل جدة!

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عمرو دياب محتضنا دينا الشربيني

عمرو دياب محتضنا دينا الشربيني

نشر لاعب الاسكواش عمرو المنسي صورة تجمعه بالثنائي الشهير النجم عمرو دياب ودينا الشربيني عقب حفله في جدة الذي اقيم امس الجمعة وسط حضور جماهيري كبير.

وظهرت دينا الشربينى في احضان عمرو دياب مرتدية ملابس كاجوال مع شعر كيرلي.

واشعل الهضبة عمرو دياب، سماء مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ليلة أمس الجمعة 7 فبراير، في حفل غنائي ساهر تألق فيه أمام عدد كبير من جمهوره ومحبيه بالمملكة.

أطل عمرو دياب على جمهوره بملابس كاجوال، إذ ارتدى بنطال جينز، مع قميص أبيض وصديري أسود اللون، وقدم باقة من أروع أغانيه القديمة والحديثة التي ألهب بها حماس جمهوره.

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