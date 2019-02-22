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عمرو دياب يزور دينا الشربيني في كواليس مسلسلها الجديد

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عمرو دياب مع دينا الشربيني

في خطوة لافتة، قام الفنان ​عمرو دياب​ بزيارة الممثلة ​دينا الشربيني ​في كواليس مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان “​زي الشمس​” الذي من المقرر ان يطرح في موسم رمضان المقبل.

وبقي دياب مدة ساعة في الكواليس، حيث انه قدّم التهنئة لها ولطاقم العمل.

ويعد المسلسل البطولة المطلقة الثانية للممثلة دينا الشربيني بعدما قدمت “مليكة” في شهر رمضان الماضي وخاضت به أولى بطولاتها المطلقة في الدراما وشاركها البطولة مصطفى فهمي، عمر السعيد، محمد شاهين، أحمد العوضي، ندى بسيوني، صفاء الطوخي وعدد آخر من الممثلين وكتبه محمد سليمان عبد المالك وإخرجه شريف اسماعيل.

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