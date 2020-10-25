بعد ساعات من الحيرة والتساؤلات لدى الجمهور، كشف النجم عمرو دياب سر صورة الشابة المجهولة الهوية التي نشر صورتها عبر حسابه الرسمي على موقع “انستغرام”.

وأوضح في منشور لاحق أنها المطربة اليونانية إيريني بابادوبولو التي تشاركه أغنيته الجديدة “أهي أهي”.

وكان دياب أثار ضجة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي إثر نشره صورة بابادوبولو من دون إيضاح هويته، مكتفياً في تعليقه على الصورة، بوسم (هاشتاغ) “#Εσύ_εσύ”، والذي تبين لاحقاً انه اسم الأغنية باللغة اليونانية.

ووصلت حيرة الجمهور والمتابعين الى الدرجة السؤال “اين دينا الشربيني؟”.