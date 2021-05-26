حل الفنان ” عمرو سعد ” ضيفا مع الإعلامي ” عمرو أديب ” في برنامجه الحكاية للحديث عن مشاركته في الموسم الرمضاني ونجاحه بمسلسل ” ملوك الجدعنة ” مع النجم ” مصطفى شعبان ” الذي شاركه البطولة .

وخلال اللقاء تحدث عمرو سعد عن الفنانة ” دلال عبد العزيز ” التي جسدت شخصية والدته بالمسلسل واصفا إياها بأنها من أروع الفنانات .

وأشار سعد إلى أن دلال عبد العزيز كان لها تأثير مهم وقوي في العمل وبذلت جهدا كبيرا وغير عاديا في شخصيتها وتحملت أعباءا كثيرة أثناء تصوير المسلسل .

وتابع : ” كنت بستحضر أنها أمي فعلاً بالإحساس .. فهي طيبة تمشي علي الأرض .. وأتمنى لها الشفاء وأن تتجاوز أزمتها الصحية يارب ” .

يذكر أن مسلسل ملوك الجدعنة شارك في بطولته : مصطفى شعبان وعمرو سعد ورانيا يوسف وعمرو عبدالجليل وياسمين رئيس وأحمد صفوت ودلال عبدالعزيز .. ومن تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد خالد موسى .