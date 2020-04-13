على خلفية الواقعة التي أثارت الجدل وغضب الكثيرين في الشارع المصري بقيام أهالي قرية ” شبرا البهو ” بمحافظة الدقهلية برفض دفن طبيبة توفت إثر إصابتها بفيروس كورونا في القرية اعتقادا منهم أن ذلك يمنع وصول الفيروس إليهم .

حتى تدخلت القوات الأمنية بعد فشل التفاوض مع أهالي القرية للسماح بدفن الجثمان وبعد مواجهات بينهم وبين الشرطة وصلت إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع تمت عملية الدفن .

خرج الفنان المصري ” عمرو سعد ” بمقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أعرب من خلاله عن إستيائه واستنكاره لما حدث بتلك القرية .

وكشف عن قراره بفتح مقابر عائلته لجثامين الأطقم الطبية من الأطباء والممرضين والعاملين في هذا المجال من ضحايا الفيروس .

فقال : ” أنا بقدم وبعلن إن مدافن العيلة الخاصة ملك لكل طبيب أو ممرض أو عامل من الأطقم الطبية المواجهين لكورونا وبعلن ده وهعمله .. أي حد من أسر الأطقم الطبية يبعتلي ولن أتردد لحظة ومستعد بإيدي أشيل النعش وأسهم في الدفن بإيدي ” .

وتابع : ” إحنا مصريين رجالة ومبنخافش ونحترم قدسية الموت .. غير معقول اللي قريته وسمعته شيء مخيف وغريب أكتر من كورونا وأي فيروس .. إحنا وقت الحروب مكناش كده مش ممكن تكون دي أخلاقنا ” .

وأضاف عمرو سعد : ” ده حادث فردي شاذ وحاجة غريبة جدا جدا علينا والأغرب إنك بتقول لأ لجثمان ست ممكن تكون أمك أو أختك أو بنتك وواجهت وقدمت روحها بكل شجاعة وبكل قوة لمواجهة فيروس كلنا خايفين منه .. عيب ” .