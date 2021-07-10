احتفل المخرج المصري عمرو سلامة بزواجه من مهندسة الديكور السينمائية مروة البرماوي الشهيرة بـ”موكا” على إحدى الشواطئ بالجونة.

وقد نشر عمرو سلامة صورة له مع عروسته، عبر حسابه على انستغرام، وعلق عليها كاتبا: “مع غروب الشمس وعلى رمال الشاطئ قلت لها “حتى تحترق النجوم” فردت في رومانسية مفرطة “وحتى البيبس ماخدتش بق” لتكون جملة ملخصة لعلاقتنا نبدأ بها فرحنا، أنا و”ماكي” أو مروة البرماوي مهندسة الديكور السينمائية، فرحنا المتواضع الذي شرفنا فيه بحضور بعض الأصدقاء المقربين ليكون بداية لحياة جديدة وأسرة جديدة سعيد بدعواتكم.”

وقد انهالت التهاني على عمرو سلامة من قبل متابعيه وكان منهم عدد من النجوم كان ابرزهم كندة علوس وهند صبري.

وكان عمرو سلامة عقد قرانه منذ أسبوع على المهندسة مروة البرماوي في حفل اقتصر فقط على عائلة العروسين واصدقائهما المقربين.

الجدير بالذكر أن عمرو سلامة قام بإخراج مسلسل “ما وراء الطبيعة” من إنتاجات نتفليكس الأصلية وهو من بطولة أحمد أمين وآية سماحة وغيرهم نخبة من النجوم.