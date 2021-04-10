وجه الفنان ” عمرو عبد الجليل ” رسالة إلى جمهوره مطالبا إياهم بالدعاء لإبنه ” عبد الجليل ” بسبب إجرائه لعملية جراحية دقيقة إثر إصابته بمرض خطير .

فنشر عمرو عبد الجليل صورة لإبنه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتب في تعليقه عليها : ” عبد الجليل إبني هيعمل عملية في العصب المخي التاسع عشان تعبان بقاله 4 سنين ونص ادعوله ” .

وعلى جانب آخر كتب عبد الجليل عمرو عبد الجليل منشورا له عبر حسابه على موقع فيس بوك كشف من خلاله عن تفاصيل مرضه والعملية التي سيجريها .. فقال : ” الحمد لله الحمد لله من فضل رب العالمين ربنا قدر إني أعرف المرض اللي عندي بالظبط بعد ٤ سنين ونص بتألم كل ثانيه فيهم ” .

وتابع : ” العصب المخي التاسع ده العصب بتاع الكلام والمضغ والبلع هو ده العصب اللي التهب عندي وأنا واقف بغني من ٤ سنين عشان كده مبقدرش اتكلم ولا امضغ ولا ابلع خالص ” .

وأضاف نجل الفنان عمرو عبد الجليل : ” أنا بإذن الله هعمل العمليه دي مع الدكتور ده دكتور محمد عبدالفتاح استشاري علاج الألم والمخ والأعصاب .. دي عملية تردد حراري على العصب التاسع .. كل اللي أنا طالبه منكوا بس الدعاء رجاءا ادعولي ” .