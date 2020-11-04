نشر الفنان المصري ” عمرو محمود ياسين ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” علق من خلاله عن الهجوم والانتقادات التي طالت الفنانة التونسية ” درة ” عقب إعلان زواجها من المهندس ” هاني سعد ” .

فكتب قائلا : ” نفسي أفهم إزاي الناس بتسمح لنفسها بمناقشة وإبداء الرأي على السوشيال ميديا في أمر رجل وامرأة قرروا الزواج حتى لو كانوا شخصيات عامة ” .

وتابع عمرو محمود ياسين : ” دي أمور شخصية بحتة إزاي تتحول إلى موضوع للنقاش وإبداء الرأي والغريب إن 99% منهم ما يعرفوش الناس دي شخصيا ولا يعرفوا ظروفهم إيه وحياتهم عامله إزاي .. أنا مش فاهم إيه التلامة دي ” .