أحيا الفنان ” عمرو محمود ياسين ” الذكرى السنوية الأولى على وفاة والده الفنان ” محمود ياسين ” الذي رحل عن عالمنا في الرابع عشر من أكتوبر من العام الماضي .

فكتب عمرو محمود ياسين في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : ” أبي الحبيب الغالي .. في ذكراك الأولى أتحدث عن عام مضى بدونك لم يكن كمثل أي عام بحياتي .. عام كامل بدون أب .. لم اكن أفهم ابدا كيف يتأقلم البشر مع الحياة إذا فقدوا السند والظهر ؟ ” .

وتابع : ” ولكن أحب أن أقول لك أنك أبليت في الدنيا بلاء حسنا يا والدي الحيبب فإننا نكرم لخاطرك وتتفتح لنا أبواب المحبة والتقدير لأجل إسمك .. لازلنا نعيش بالسند والظهر .. لازلنا نستقوى بك ويشتد عودنا بحسن سيرتك وحب الناس وتقديرهم لك ” .

وأضاف : ” لازلنا يا أبي الحيبب نعيش في ظلك فلقد أبليت بلاء حسنا وتركت لنا إرثا إنسانيا رائعا سيعيش معنا لآخر يوم بحياتنا حتى نلقاك .. اطمئن وارقد في سلام ، يرحمك ربي ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة آمين ” .

