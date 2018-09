عمرو مصطفى هدد بمقاضاة مارشميلو لهذا السبب!

أعرب الملحن عمرو مصطفى عن غضبه بسبب عدم كتابة اسمه على أغنية “باين حبيت” لعمرو دياب والتي طرحها منسق الأسطوانات والموزع الموسيقي مارشميلو على قناته بموقع الفيديوهات YouTube.

وعلق عمرو مصطفى عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك كاتباُ: “تم إهدار حقي الأدبي في كتابة اسمي كملحن أغنية باين حبيت غناء عمرو دياب وتوزيع مارشميلو ما لا يرضيني ولا يرضي جمهوري، وسوف أقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”

Man this song with @amrdiab is going to be crazy

— marshmello (@marshmellomusic) August 11, 2018