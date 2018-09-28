عمرو مصطفى هدد بمقاضاة مارشميلو لهذا السبب!

أعرب الملحن عمرو مصطفى عن غضبه بسبب عدم كتابة اسمه على أغنية “باين حبيت” لعمرو دياب والتي طرحها منسق الأسطوانات والموزع الموسيقي مارشميلو على قناته بموقع الفيديوهات YouTube.

وعلق عمرو مصطفى عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك كاتباُ: “تم إهدار حقي الأدبي في كتابة اسمي كملحن أغنية باين حبيت غناء عمرو دياب وتوزيع مارشميلو ما لا يرضيني ولا يرضي جمهوري، وسوف أقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”

Man this song with @amrdiab is going to be crazy — marshmello (@marshmellomusic) August 11, 2018

غير أن الشاعر تامر حسين أعلن لاحقا انتهاء الخلاف بين الملحن عمرو مصطفى ومارشميلو، الذي نشب بسبب عدم وضع الأخير اسم عمرو مصطفى كملحن على أحدث أغاني عمرو دياب “باين حبيت”.

وكتب تامر حسين عبر حسابه على فايسبوك ردًا على تعليق أحد متابعيه قائلًا: “موضوع عمرو مصطفى تم حله، واسمه وحقه الأدبي محفوظ، والراجل مارشميلو سيعدل المنشور بعد 6 ساعات، عمرو مصطفى من حقه اسمه يُكتب، هو غيّور بس على شغله ونجاحه واسمه، لكن الأمور انحلت ببساطة على خير إن شاء الله، نريد أن نفرح بنجاحنا”.