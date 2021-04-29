قال الملحن والمطرب عمرو مصطفى، إنه كان سيوافق على تلحين الأغنية الوطنية التي قدّمها “الهضبة” عمرو دياب، بأي أجر يُعرض عليه: «أنا استفزيت اني معملتهاش لأن أنا أولى واسمي مرتبط بيه أكتر واحد، يبقى المفروض لما ييجي يعمل حاجة كبيرة تبقى معايا، بس خذلني، وأنا بدي كتير».

وأوضح مصطفى، خلال حواره ضمن برنامج «العرّافة» الذي تقدّمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة «المحور»، أنه طلب من الشاعر تامر حسين، تسع أغانٍ، من بينها أغنية للفنانة شيرين عبدالوهاب، وأغانٍ أخرى مع محمد منير وإليسا ونانسي عجرم ومحمد حماقي، وستتوافر كلها في الأسواق قريباً.

وأضاف: «قدمت واكتشفت ناس كتير، زي حسن الشافعي، بأول أغنية، وبعدها عمرو دياب اشتغل معاه وعادل حقي، دي حقيقة وتاريخ واللي ينكر يقول إني كداب»، موضحاً في الوقت ذاته أنه تخلّص من صفة التهور، نظراً لتقدّمه في السنّ واكتسابه الخبرات خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وأكد عمرو مصطفى أنه حصل على إجازة لمدة سنة ونصف السنة، ليكون بجانب أولاده في سنّ المراهقة، مشيراً إلى أنه عمل 20 عاماً مع عمرو دياب، وكان يحصل على أجر بسيط، مضيفاً: «فلوس شغلي معاه أجبهم في فرحين أعملهم في يوم واحد»، وعقّب قائلاً: «مخدتش أجر مادي غير ثمن فرحين فقط.. وهناك أمور لا يجب أن يعلمها المستمع وتكون بين الفنانين والملحنين.. أنا إنسان مخلص وعمرو دياب، اتشهر بسبب أعمالي، ومش هديله تاني، أنا بدي كتير، عمرو دياب قدم أغنية وطنية من غيري، وبعدها مفرقش معايا حاجة وقلت مع السلامة.. وشعرت إن عمرو دياب خذلني، واديته كتير، وقررت ما اديهوش تاني».